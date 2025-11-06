Guidi rivela: "A Milanello, Allegri studia da tempo anche una versione iper-offensiva, con in campo Nkunku, Pulisic e Leao"

vedi letture

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su una idea tattica per il Milan: "A Milanello, Allegri e il suo staff studiano da tempo anche una versione iper-offensiva, con in campo contemporaneamente Nkunku, Pulisic e Leao. Un’idea al momento giudicata difficilmente praticabile dal 1’, ma da tenere in considerazione a partita in corso, specialmente in situazioni di svantaggio. Max i suoi uomini lavorano su come far quadrare il tridente delle meraviglie. Per esempio, chi farebbe il centravanti? Probabilmente Nkunku ("Ha giocato da prima punta il 72% delle partite in carriera", ha puntualizzato domenica sera il ds Igli Tare prima del fischio d’inizio con la Roma), anche per dare più campo alla corsa di Leao, specialmente a sinistra, e Pulisic. L’attaccante francese, comunque, nella gara con i giallorossi è cresciuto dopo un inizio decisamente sotto tono. Se Pulisic non dovesse essere al 100%, quasi sicuramente toccherà al francese fare da spalla a Leao al Tardini contro il Parma. L’intesa con Rafa è da affinare, ma nel trattamento palla Nkunku ha dato sicuramente più garanzie di Gimenez".

MILAN, IL PUNTO INFERMERIA

Mancano appena tre giorni alla prossima partita del Milan. I rossoneri saranno impegnati sabato 8 novembre alle 20.45 allo stadio "Ennio Tardini" contro il Parma: scontro valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Un'occasione per la formazione rossonera di andare alla sosta, l'ultima dell'anno solare 2025, almeno a un punto dalla vetta dove si trova in solitaria il Napoli. Al rientro dalla pausa ci sarà subito il derby contro l'Inter e dunque non sbagliare con una "piccola" questa volta appare davvero cruciale. La situazione infermeria sta piano piano migliorando, anche se è bene dirlo sotto voce visto l'andazzo delle ultime settimane. Ieri a Milanello sono arrivate buone notizie da Christian Pulisic, miglior giocatore del campionato fino all'infortunio di metà ottobre, che si è allenato in gruppo e dovrebbe rientrare tra i convocati di Allegri: da capire se lo statunitense sarà lasciato partire per il ritiro della sua Nazionale. Adrien Rabiot spinge per rientrare ma lo staff rossonero, considerata la delicatezza del soleo, vuole andarci con i piedi di piombo: l'ideale sarebbe tenere il francese a riposo contro il Parma e farlo recuperare totalmente durante la sosta, evitando anche la chiamata della Francia che intanto lo ha inserito tra i pre-convocati. Tutta da valutare la situazione di Santiago Gimenez che, un po' a sorpresa, si è chiamato fuori con un post social in cui denuncia un suo problema alla caviglia: anche per lui si lavorerà durante la pausa in vista di un recupero completo.