MN - Oggi allenamento alle 15: prosegue la preparazione verso il Parma
di Federico Calabrese

Dopo l'allenamento di ieri, il Milan scenderà in campo oggi a Milanello per il secondo vero allenamento verso il match di Parma di sabato. Massimiliano Allegri entra nel vivo della preparazione in vista della sfida contro i ducali.