MN - Oggi allenamento alle 15: prosegue la preparazione verso il Parma
Dopo l'allenamento di ieri, il Milan scenderà in campo oggi a Milanello per il secondo vero allenamento verso il match di Parma di sabato. Massimiliano Allegri entra nel vivo della preparazione in vista della sfida contro i ducali.
Deschamps sul contratto di Maignan: "Sistemare la propria situazione personale prima di una competizione importante è la cosa migliore"
Deschamps ora va contro i calendari: "Sono troppo pieni. Ma dovrebbero essere i giocatori ad andare contro i loro datori di lavoro"
Milan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derbydi Franco Ordine
Antonio VitielloLo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
Pietro MazzaraMaignan-Leao: due facce della stessa medaglia (contrattuale). Una vittoria che peserà, ma quanto spreco
