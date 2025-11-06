Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
Corsa al quinto posto Champions che vede l'Italia ancora fuori dalla possibilità di avere un posto aggiuntivo. Tuttavia la due giorni di Champions, soprattutto il mercoledì, ci ha permesso di fare un passo in avanti grazie ai successi di Inter e Atalanta. C'è una nazione, l'Inghilterra, che sembra già in fuga ma per il secondo posto la corsa è ancora apertissima. E ora le speranze saranno riposte sul giovedì di Europa e Conference League, con gli impegni di Roma (a Glasgow contro i Rangers), Bologna (in casa contro il Brann Bergen) e Fiorentina (in trasferta a Mainz).
Il nostro destino passa anche da loro. Questo il quadro attuale:
1. Inghilterra (9 su 9) 9.388
2. Germania (7 su 7) 8.000
- - -
3. Portogallo (4 su 5) 7.800
4. Cipro (3 su 4) 7.750
5. Italia (7 su su 7) 7.714
6. Spagna (8 su 8) 7.625
7. Polonia (4 su 4) 7.375
8. Danimarca (2 su 4) 7.125
9. Francia (7 su 7) 6.357
10. Olanda (6 su 6) 5.916
Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking
1. Inter 14.000
2. Atalanta 11.000
3. Juventus 9.000
4. Napoli 9.000
5. Fiorentina 6.000
6. Bologna 3.000
7. Roma 2.000
Punti totali: 54.000 - Media: 7.714
- - -
Questo è invece il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine del mercoledì di Champions. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee
1. Real Madrid 129.500
2. Bayern Monaco 122.250
3. Inter 121.250
4. Manchester City 115.750
5. Liverpool 113.500
6. Paris Saint-Germain 106.500
7. Borussia Dortmund 95.750
8. Bayer Leverkusen 95.250
9. Barcellona 94.250
10. Arsenal 89.000
11. Atletico Madrid 87.500
12. Chelsea 87.000
13. Benfica 83.750
14. Roma 83.500
15. Eintracht Francoforte 83.000
16. Manchester United 76.500
17. Atalanta 76.000
18. Feyenoord 70.000
19. Brugge 69.750
20. PSV Eindhoven 69.250
24. Fiorentina 66.000
25. Milan 66.000
26. Juventus 62.250
30. Napoli 60.000
33. Lazio 59.000
96. Bologna 17.732
Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2027/28
Quattro posti Champions 2027/28
1. Inghilterra 100.227
2. Italia 88.660
3. Spagna 82.578
4. Germania 79.117
5. Francia 71.534
Tre posti Champions 2027/28
6. Olanda 63.866
Due posti Champions 2027/28
7. Portogallo 60.466
8. Belgio 56.550
9. Turchia 46.400
10. Repubblica Ceca 42.300
11. Grecia 39.312
12. Polonia 38.375
13. Norvegia 37.987
14. Danimarca 36.981
15. Svizzera 32.500
