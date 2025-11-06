Gozzini fa notare: "Le parole di Leao, sia quelle in TV che quelle dette in privato a Tare, stavolta hanno un peso diverso"

vedi letture

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao: "È un fatto insolito anche che Rafa sia rimasto in campo contro la Roma nonostante una forma non ottimale e che sia uscito solo in pieno recupero con i crampi, tra cori e applausi di San Siro. In moltissime altre occasioni aveva finito la partita dando l’impressione di non aver dato tutto e neppure tanto. Oltre i fatti ci sono poi le parole, che stavolta hanno un peso diverso. Quelle che Rafa aveva pronunciato in tv ("Sono a disposizione della squadra, come chiede Allegri: da attaccante, trequartista, esterno... Come vuole l’allenatore, l’importante è essere d’aiuto") e quelle dette riservatamente a Tare ("Ci ha promesso una grande partita, è un ragazzo per bene oltre a un giocatore che fa vincere le partite da solo" aveva rivelato il ds prima del match). E infine i messaggi che Rafa rivolge agli oltre 7 milioni di follower social, come gli ultimi cuori rossoneri e la scritta "Nulla più"".

MILAN, IL PUNTO INFERMERIA

Mancano appena tre giorni alla prossima partita del Milan. I rossoneri saranno impegnati sabato 8 novembre alle 20.45 allo stadio "Ennio Tardini" contro il Parma: scontro valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Un'occasione per la formazione rossonera di andare alla sosta, l'ultima dell'anno solare 2025, almeno a un punto dalla vetta dove si trova in solitaria il Napoli. Al rientro dalla pausa ci sarà subito il derby contro l'Inter e dunque non sbagliare con una "piccola" questa volta appare davvero cruciale. La situazione infermeria sta piano piano migliorando, anche se è bene dirlo sotto voce visto l'andazzo delle ultime settimane. Ieri a Milanello sono arrivate buone notizie da Christian Pulisic, miglior giocatore del campionato fino all'infortunio di metà ottobre, che si è allenato in gruppo e dovrebbe rientrare tra i convocati di Allegri: da capire se lo statunitense sarà lasciato partire per il ritiro della sua Nazionale. Adrien Rabiot spinge per rientrare ma lo staff rossonero, considerata la delicatezza del soleo, vuole andarci con i piedi di piombo: l'ideale sarebbe tenere il francese a riposo contro il Parma e farlo recuperare totalmente durante la sosta, evitando anche la chiamata della Francia che intanto lo ha inserito tra i pre-convocati. Tutta da valutare la situazione di Santiago Gimenez che, un po' a sorpresa, si è chiamato fuori con un post social in cui denuncia un suo problema alla caviglia: anche per lui si lavorerà durante la pausa in vista di un recupero completo.