Saelemaekers: "Capisco veramente la storia del Milan, cosa vuol dire indossare questa maglia"

Alexis Saelemaekers è uno dei grandi protagonisti dell'ottimo inizio di stagione del Milan: il belga, dopo due anni in prestito tra Bologna e Roma, è tornato quest'anno a Milanello per rimanere, voluto fortemente da Massimiliano Allegri che, non a caso, gli sta dando grande fiducia schierandolo sempre come titolare sulla fascia destra. Il numero 56 rossonero è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Sport Mediaset e ha parlato di questo suo ritorno oltre che di questa prima parte di stagione. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Sei arrivato nel gennaio 2020, 19enne: ora sei più maturo?

"Da quando sono tornato qua e nei due anni passati nelle altre squadre, ho sentito di essere maturato anche fuori dal campo: ho cambiato tante cose anche di fare le cose nella mia vita personale. Tutte queste cose hanno portato a una crescita mia. Da quando sono tornato a Milanello, ho sentito che avevo un altro ruolo in campo e nello spogliatoio. Anche se sono stato via due anni, sono uno dei vecchi dello spogliatoio: c'è ancora Mike Maignan, Gabbia... Ho preso questo ruolo del giocatore che capisce veramente la storia del Milan, cosa vuol dire indossare la maglia: provo a trasmettere questo ai nuovi e ai giovani. Una crescita c'è stata e anche per quello le cose si vedono di più nel campo"