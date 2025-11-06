Pulisic recuperato: torna disponibile per la trasferta di Parma

Finalmente una buona notizia dall'infermeria di Milanello: dopo essersi fermato a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia destra, Christian Pulisic è tornato ad allenarsi in gruppo. Questo sta a significare solo una cosa: l'americano è recuperato e sabato sera a Parma ci sarà.

Tra oggi e domani si capirà di più anche sul suo impiego, perché non è da escludere che Allegri possa utilizzarlo dal 1', anche se si potrebbe dare ancora una volta fiducia alla coppia Nkunku-Leao per evitare forzature o eventuali ricadute. La cosa positiva, comunque, è che Pulisic non risponderà alla convocazione degli States, e dunque lavorerà a Milanello per tutta la durata della sosta con l'obiettivo di essere al 100% per il derby.