Non è detto che Gimenez possa tornare a disposizione per il derby
Qualche sera fa Santiago Gimenez è intervenuto sui propri profili social annunciano un infortunio alla caviglia che a quanto pare non gli permetterebbe di essere al 100% da diverso tempo. Per questo motivo il messicano non solo ha già saltato la sfida di domenica contro la Roma, ma non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri neanche per la trasferta di Parma.
A questo punto il Bebote non risponderà neanche alla convocazione del Messico, e resterà a Milanello per la durata di tutta la sosta con l'obiettivo di recuperare ed essere al 100% per il derby in programma il prossimo 23 novembre, anche se secondo i colleghi de La Gazzetta dello Sport non è detto che riesca a recuperare.
