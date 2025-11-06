Non è detto che Gimenez possa tornare a disposizione per il derby

di Lorenzo De Angelis

Qualche sera fa Santiago Gimenez è intervenuto sui propri profili social annunciano un infortunio alla caviglia che a quanto pare non gli permetterebbe di essere al 100% da diverso tempo. Per questo motivo il messicano non solo ha già saltato la sfida di domenica contro la Roma, ma non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri neanche per la trasferta di Parma. 

A questo punto il Bebote non risponderà neanche alla convocazione del Messico, e resterà a Milanello per la durata di tutta la sosta con l'obiettivo di recuperare ed essere al 100% per il derby in programma il prossimo 23 novembre, anche se secondo i colleghi de La Gazzetta dello Sport non è detto che riesca a recuperare. 