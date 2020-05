Sileri: "La Fase 2 sarà lunga ed estenuante"

Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, intervenuto su Rete 4: "La Fase 2 sarà cronica, più lunga, e quindi sarà una guerra che potrebbe diventare anche estenuante. Non siamo partiti al buio, ma in maniera graduale, con una verifica settimanale di quelli che sono l'impegno in termini di numeri di persone che si infettano, pressione del Servizio sanitario nazionale e capacità di tamponamento".