Simakan, i numeri di questo campionato

Già seguito da diverse italiane (oltre al Milan, la Roma) sin dall’estate, Simakan è rimasto allo Strasburgo e in questa annata si è definitivamente guadagnato i galloni da difensore centrale titolare, anche se è stato impiegato persino da mediano in un paio di occasioni, facendo di necessità virtù. Al netto dei gol (ne ha segnato uno a metà dicembre contro il Metz), quel che interessa possono essere i suoi numeri difensivi: Simakan vince 4,3 duelli difensivi a partita (sui 6,38 tentati) e 1,93 scontri aerei a gara. È uno dei migliori difensori del campionato nella gestione della palla (solo 2,15 perse nella propria metà campo, meglio hanno fatto soltanto Moukoudi e Denayer), ma anche un giocatore capace di rompere gli equilibri: come evidenziano i dati di Comparisonator http://comparisonator.com, è il secondo miglior difensore della Ligue 1 per duelli offensivi vinti a partita (2,45) e il quarto per duelli in pressing. Dominante sotto il piano fisico, è in sostanza un giocatore che alle capacità difensive sa unire quelle necessarie a capovolgere l’azione (per esempio, è anche il miglior centrale della Ligue 1 per dribbling riusciti, 1,41 in media ogni 90’). Non sorprende che il Milan sia rimasto stregato.