Simic e il lavoro di osservatore al Milan: "Parlo tutti i giorni con Moncada. Cerchiamo profili per il calcio moderno"

MilanNews.it

In merito al suo lavoro come osservatore al Milan, Dario Simic, ex difensore rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Lavoriamo in team, poi decidono Paolo e Ricky. Moncada è il mio capo, parlo con lui ogni giorno. Come principio, cerchiamo di essere veloci, perché all’estero - gli inglesi, ma non solo - hanno budget con cui non possiamo competere. Cerchiamo profili per il calcio moderno. Certo, a volte costano 50-70-80 milioni e devi andare a prenderli prima. Altri club pagano il potenziale, cosa che il Milan non può sempre fare, anche perché la Serie A non è semplice. Il livello si è alzato".