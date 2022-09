Simic sulla Dinamo Zagabria: "Squadra esperta, per me si difenderanno. Orsic è forte"

MilanNews.it

Dario Simic, ex difensore e attualmente osservatore al Milan, ha presentato così alla Gazzetta dello Sport la Dinamo Zagabria, avversaria domani del Diavolo in Champions League: "E' una squadra esperta, non troppo diversa da quella che nel 2019 ha battuto l’Atalanta. Per me si difenderanno, contro il Chelsea hanno giocato col 5-3-2. I giocatori più pericolosi? Orsic per la Dinamo è un fenomeno. È moderno, sa far gol. Ha solo avuto un percorso complicato, è stato in B allo Spezia, in Corea ma ora è un giocatore forte".