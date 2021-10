Simone: "Leao e Rebic non sono alternative, vorrei vederli in campo con Ibra e Giroud"

Marco Simone è intervenuto a Milan TV, commentando la qualità del reparto d'attacco rossonero: “Io penso che mister Pioli debba risolvere dei bei problemi. Avere attaccanti come Ibra e Giroud e vedere quello che stanno facendo Leao e Rebic ti può mettere in difficoltà. Sono due profili diversi rispetto a Ibra e Giroud, che hanno un peso specifico anche a livello di personalità importante in campo. Penso che non possano essere considerate delle alternative, sarebbe fantastico vederli tutti e quattro insieme in campo”