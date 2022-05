Simone: "Pioli ha vinto uno Scudetto difficile, la concorrenza è stata feroce"

MilanNews.it

Marco Simone, ex calciatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Milan TV facendo un paragone tra il Milan di Pioli e quello di Carlo Ancelotti: “Ancelotti è uno degli allenatori più vincenti al mondo, Pioli però non ha la squadra e i giocatori che ha avuto Ancelotti. Per me questo è un grandissimo merito, Pioli ha vinto uno Scudetto più difficile rispetto ai tempi di Ancelotti ma anche rispetto a Capello, che aveva a disposizione giocatori straordinari. Questo gruppo è stato costruito dalla società e plasmato da Pioli, con una concorrenza che è stata molto più feroce in questo campionato”.