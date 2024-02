Simone presenta il Rennes: "Può dare fastidio alle favorite: ha un ottimo allenatore"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha proposto un'intervista all'ex attaccante del Milan Marco Simone che, nella sua carriera, ha avuto a che fare da vicino con il calcio francese, giocando per PSG, Monaco e Nizza ma anche allenando squadre come Tours, Laval e Chateauroux. Sulle colonne della rosea questa mattina ha presentato la sfida tra Milan e Rennes di questa sera, commentandone alcuni aspetti.

Le parole di Simone sul Rennes come squadra: "Squadra dinamica, di qualità. Veloce, molto forte fisicamente. E con un ottimo allenatore che ha idee interessanti e poco “francesi”: Stéphan non lavora solo di transizione, anche se i suoi giocatori sono bravissimi a ripartire, ma costruisce, gioca. In Francia è sempre stata una bella realtà, e negli ultimi anni è cresciuta molto. Dovessi paragonarla a un’italiana dei miei tempi direi la Samp: una squadra che ha potenzialità per dare fastidio alle favorite"