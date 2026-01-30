Singer: "Siamo orgogliosi di quanto il Milan ha realizzato con Elliott. Auguriamo a RedBird di continuare a ottenere successo in futuro"

Gordon Singer, numero 1 di Elliott, ha dichiarato all'interno del comunicato ufficiale con cui RedBird Capital Partners ha annunciato il completamento del rifinanziamento di AC Milan attraverso Comvest: “Siamo orgogliosi di quanto il Milan ha realizzato da quando Elliott ha acquisito il Club nel 2018. Sotto la guida della proprietà Elliott e successivamente di RedBird, le performance finanziarie e sportive del Club sono migliorate in modo significativo e la squadra ha vinto due trofei importanti, incluso lo Scudetto 2021/22. La gestione di un’istituzione storica come il Milan rappresenta una grande responsabilità e auguriamo a RedBird di continuare a ottenere successo in futuro”.

IL COMUNICATO

RedBird Capital Partners annuncia di aver completato con successo l’operazione di rifinanziamento che rafforza la struttura finanziaria di AC Milan e ne consolida la flessibilità di lungo termine. L’operazione rifinanzia il vendor loan legato all’acquisizione - originariamente detenuto da veicoli gestiti da Elliott Advisors UK Limited ("Elliott") in occasione dell’acquisizione di AC Milan da parte di RedBird - sostituendolo con un nuovo finanziamento istituzionale strutturato da Comvest Credit Partners. Il rifinanziamento allinea la struttura del capitale del Club agli obiettivi strategici e operativi di lungo periodo di RedBird, in qualità di unico azionista di controllo di AC Milan. A seguito del perfezionamento dell’operazione, il Managing Partner di Elliott, Gordon Singer, e l’Associate Portfolio Manager, Dominic Mitchell, lasceranno il Consiglio di Amministrazione di AC Milan. Non sono state apportate ulteriori modifiche al Consiglio o al management, a garanzia della continuità della governance e della gestione operativa del Club.