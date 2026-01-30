Dida: "Ha ragione Allegri a parlare di qualificazione Champions, non bisogna mai pensare troppo lontano"

vedi letture

Nelson Dida, ex portiere rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport dell'obiettivo stagionale del Milan: "Allegri continua a parlare di qualificazione Champions? Allegri ha ragione, il Milan prima di tutto deve tornare in Champions League. Questo non vuol dire arrivare quarti, ma arrivare tra le prime quattro. Non bisogna mai pensare troppo lontano, ma avere obiettivi precisi e lavorare ogni giorno perché quell’obiettivo si realizzi. Nulla è facile come può sembrare: ci vogliono impegno, concentrazione massima e poche distrazioni, come possono essere per esempio i continui riferimenti allo scudetto. Se in questo momento solo l’Inter può perdere lo scudetto? È normale che l’Inter sia la favorita: è in testa alla classifica, ha calciatori di qualità e soprattutto è sempre arrivata nei primissimi posti in campionato nelle ultime stagioni".

Il prossimo avversario del Milan è il Bologna: "È vero che i rossoblù non stanno affrontando un periodo semplice a livello di risultati, ma sicuramente sarà una gara difficile perché il Bologna avrà il vantaggio di giocare in casa ed è una squadra che come abbiamo visto sa stare bene in campoepuò sorprendere. Il Milan dovrà avere il giusto approccio come ha sempre fatto in questa stagione".