MN - Turci (DAZN): "Fullkrug un guerriero, uno così serviva al Milan"

Dopo la trasferta contro la Roma all'Olimpico, terminata con il punteggio di 1-1, il Milan è chiamato a un altro impegno fuori casa non semplice: i rossoneri saranno ospiti del Bologna allo stadio Renato Dall'Ara martedì 3 febbraio alle ore 20.45, un super posticipo dettato dagli impegni europei della squadra allenata da mister Vincenzo Italiano. Sul momento attuale del club rossonero, è intervenuto il giornalista di DAZN Tommaso Turci ai microfoni di MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Di Niclas Fullkrug invece sono tutti contenti

"È un guerriero, serviva uno così al Milan. E' un giocatore che sa esaltarsi in situazioni forse banali, una corsa, uno scatto o un contrasto. Nel corso della sua carriera ha fatto anche tanta gavetta, è un elemento positivo per questo gruppo".