Pirritano: "Milan, con Alphadjo Cissè fai un affare: a quell'età, al Catanzaro, non avevo mai visto un giocatore di quel livello"

vedi letture

Tra i tanti nomi che sono usciti nelle ultime ore in ottica Milan, c'è anche quello del giovane talento italiano classe 2006 Alphadjo Cissè, che sta giocando un grandissimo campionato di Serie B con la maglia del Catanzaro che ne detiene i diritti sportivi, in prestito dall'Hellas Verona. In vista di un possibile colpo di questo tipo, con i rossoneri che stanno tentando il sorpasso sul PSV Eindhoven, la redazione di MilanNews.it ha intercettato il commento del giornalista e telecronista Matteo Pirritano, molto vicino all'ambiente catanzarese.

Il commento del collega Matteo Pirritano: "Se il Milan dovesse davvero puntare su Alphadjo Cissè, farebbe un affare. Senza giri di parole. Non è la solita suggestione di mercato: è la sensazione netta di chi lo vede giocare dal vivo ogni settimana con la maglia del Catanzaro. Perché a quell’età, al “Ceravolo”, un giocatore di questo livello io non l’avevo mai visto. Cissè non è solo un prospetto. È già un calciatore vero. Ha personalità, sfrontatezza, chiede sempre il pallone e non si nasconde mai, nemmeno quando la partita pesa. In una Serie B fisica e sporca, dove tanti giovani fanno fatica, lui invece emerge. Accende la luce. Poi c’è la qualità: controllo pulito, dribbling nello stretto, capacità di saltare l’uomo e creare superiorità, più un tiro fantastico, potente e preciso. Non gioca per farsi vedere, gioca per incidere. Ma soprattutto ha la testa".