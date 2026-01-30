MN - Rifinanziamento del debito da parte di RedBird: ecco la cifra saldata a Elliott

Il Milan nel pomeriggio di oggi ha comunicato il rifinanziamento del vendor loan che ha sancito l'uscita dal CdA degli ultimi due membri di Elliott, vecchio proprietario di maggioranza del club, e favorito l'ingresso del nuovo investitore e finanziatore Comvest Credit Partners. La redazione di MilanNews.it è riuscita a risalire alla cifra esatta saldata da RedBird nei confronti della vecchia proprietà: tra parte residua e interessi maturati, RedBird Capital - grazie al rifinanziamento del debito - ha saldato Elliott per la cifra complessiva di 550 milioni.

di Pietro Mazzara

La nota del Milan sul rifinanziamento: "RedBird Capital Partners annuncia di aver completato con successo l’operazione di rifinanziamento che rafforza la struttura finanziaria di AC Milan e ne consolida la flessibilità di lungo termine. L’operazione rifinanzia il vendor loan legato all’acquisizione - originariamente detenuto da veicoli gestiti da Elliott Advisors UK Limited ("Elliott") in occasione dell’acquisizione di AC Milan da parte di RedBird - sostituendolo con un nuovo finanziamento istituzionale strutturato da Comvest Credit Partners. Il rifinanziamento allinea la struttura del capitale del Club agli obiettivi strategici e operativi di lungo periodo di RedBird, in qualità di unico azionista di controllo di AC Milan. A seguito del perfezionamento dell’operazione, il Managing Partner di Elliott, Gordon Singer, e l’Associate Portfolio Manager, Dominic Mitchell, lasceranno il Consiglio di Amministrazione di AC Milan. Non sono state apportate ulteriori modifiche al Consiglio o al management, a garanzia della continuità della governance e della gestione operativa del Club".