Inter, Marotta in commissione antimafia: "L'audizione è andata bene"

foto ANSA
Oggi alle 18:50News
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Si è conclusa l'audizione del presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, in Commissione Antimafia. Il numero uno del club nerazzurro era stato convocato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, in particolare dal comitato infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive. "L'audizione è andata benissimo" le poche parole di Marotta all'uscita da Palazzo San Macuto, dove si è svolto l'incontro.

Prima dell'Inter, nelle scorse settimane si erano svolte le audizioni di Milan, Juventus e Roma mentre nelle prossime settimane potrebbe essere ascoltate altre società di Serie A. (ANSA).