Sky - Baiocchini: "Non è scontato l'addio di Gattuso. Possibili cambiamenti pure in dirigenza"

Manuele Baiocchini, a Sky Sport 24, ha parlato così del futuro del Milan: “Non è scontato che Gattuso possa andare via dal Milan. Se i rossoneri dovessero fare sei punti fino a fine campionato, e anche se l’Atalanta dovesse andare in Champions chi potrebbe considerare un fallimento questa stagione del Milan. C’è grande incertezza sul futuro del Milan, sia sui giocatori che potrebbero rimanere, sia sull’allenatore che dovrà dire la sua, non sarà solo la dirigenza a decidere e anche per quanto riguarda la dirigenza potranno esserci cambiamenti. Si aspetterà la fine della stagione, come ha detto anche Elliott, e poi si vedrà, in base alla qualificazione o meno in Champions League”.