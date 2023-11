Sky - Ballottaggio Krunic-Adli per una maglia da titolare contro il Borussia Dortmund

vedi letture

Come riportato da Peppe Di Stefano a Sky Sport, la formazione del Milan per la sfida di domani sera contro il Borussia Dortmund valida per il quinto turno di Champions League vedrà diversi cambi rispetto all'undici sceso in campo. Confermato in blocco il reparto difensivo: Maignan tra i pali, Calabria a destra e Theo Hernandez, reduce dal gol con la Fiorentina, a sinistra. I due centrali saranno obbligatoriamente Thiaw e Tomori, vista anche l'assenza di Kalulu, Pellegrino e Kjaer.

Il ballottaggio che lascia ancora qualche dubbio a Stefano Pioli è a centrocampo. Confermati dal primo minuto Loftus-Cheek e Reijnders, l'allenatore rossonero sta pensando di inserire Adli in mediana al posto di Krunic. È un' idea delle ultime ore e che domani vedremo se verra confermata o meno. In attacco, invece, non ci sono dubbi con il tridente formato da Pulisic a sinistra, Chukwueze a destra e Giroud in mezzo.