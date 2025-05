Gimenez one-man-show nell'atto primo di Milan-Bologna. Sarà lui il titolare mercoledì?

Il primo atto di Milan-Bologna ha portato la sua firma: dopo la siesta dei due mesi precedenti Santiago Gimenez si è finalmente preso il Diavolo con la prima doppietta in maglia rossonera. Nelle ultime 3 partite di campionato l'attaccante messicano ha messo a referto 3 gol ed un assist, a conferma del fatto che qualcosa sia cambiato rispetto alle difficoltà riscontrate negli ultimi mesi.

Adesso Sergio Conceiçao avrà un attaccante in più sul quale fare affidamento nella finale di Coppa Italia contro il Bologna in programma mercoledì prossimo allo stadio Olimpico. Le gerarchie lì davanti potrebbero essere state nuovamente stravolte, con il Bebote che adesso si gioca una maglia da titolare con Luka Jovic, in difficoltà ieri sera per via del pressing asfissiante della difesa rossoblù.

A fronte di questo, e dei due gol segnati, salgono le possibilità di vedere al centro dell'attacco del Milan Santiago Gimenez in finale di Coppa Italia, ma nel post partita di San Siro Conceiçao non ha voluto scoprire più di tanto le sue carte: "Santi? Non vi dico se giocherà".