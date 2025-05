Pasotto: "La prima votazione indica il nome del Milan, anche se quella che conterà davvero sarà quella di mercoledì"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, ha aperto così il suo commento a Milan-Bologna su La Gazzetta dello Sport: "Dal comignolo del Meazza esce fumo rossonero. Fumata molto abbondante. La prima votazione indica il nome del Milan, anche se quella che conterà davvero sarà quella di mercoledì prossimo. Colori che potrebbero essere confermati così come cambiare tonalità, perché la partita di stasera ha raccontato – al di là del risultato – qualcosa di prevedibile: questa Coppa Italia non ha un padrone in pectore, a Roma potrà finire in qualsiasi modo. Intanto, però, la partita di campionato regala conferme e delusioni con modalità massicce.

Il Milan mette in fila – derby di coppa compreso – quattro vittorie consecutive (mai successo quest’anno) e conferma la grande intesa col 3-4-3, che fin qui ha regalato cinque vittorie in sei partite con soli tre gol presi. Per le ambizioni europee in campionato probabilmente è troppo tardi, ma in vista di mercoledì l’autostima scala diverse tacche. Il Bologna smarrisce malamente uno dei tre appuntamenti per la volata Champions e si interroga su che cosa non stia funzionando da qualche settimana a questa parte: solo una vittoria nelle ultime sei di campionato e due punti nelle ultime tre. Troppo poco per garantirsi il quarto posto".