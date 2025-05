Polverosi nota: "Se a casa sua Conceiçao lo chiamano 'cavalheiro reviravolta', signor rimonta, una ragione c’è"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha commentato il successo del Milan sul Bologna: "Se a casa sua lo chiamano 'cavalheiro reviravolta', signor rimonta, una ragione c’è. Con Conceiçao è sempre la stessa storia, quando è sotto trova spesso il modo di ribaltare la partita. Con la vittoria di ieri, la quarta di fila (Fiorentina scavalcata), i punti conquistati in situazioni di svantaggio salgono a ventidue.

Stavolta però il Bologna gli ha dato una mano, trasformando il suo pregio nel suo difetto. Uno a zero fino a un quarto d’ora dalla fine, bellissimo il gol di Orsolini, il Milan era scosso, non accennava alla reazione. Poi però sono arrivati i cambi di Conceiçao (Chukwueze, Walker e soprattutto Gimenez), cambi che prima di travolgere la partita dovevano far riflettere Italiano e i suoi giocatori.

Quando è partita l’azione del pareggio del Milan, la difesa del Bologna era come al solito sulla linea di metà campo, Cambiaghi ha perso la palla e nella parte decisiva dell’azione c’erano tre rossoneri (Chukweze, Pulisic e il liberissimo Gimenez) e due rossoblù (De Silvestri e Lucumi). Dai, così non va bene. Qual è la ragione che spinge una squadra a lasciare una prateria mentre è in vantaggio, mentre la Champions è lì, a un passo, e manca solo un quarto d’ora alla fine?".