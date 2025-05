Serie A, classifica aggiornata dopo la vittoria del Como sul Cagliari

Il Cagliari è ancora in lotta per non retrocedere, mentre il Como mette un altro tassello importante nella propria corsa al 10° posto. Al Sinigaglia la sfida della 36^ giornata finisce 3-1 per gli uomini di Cesc Fabregas che così facendo si portano a quota 48, addirittura 22 punti sul terzultimo posto occupato dal Venezia. Anche in caso di successo contro l'Inter, il Torino non potrebbe comunque ancora raggiungere la neopromossa. Il Cagliari resta invece fermo a quota 33, in posizione ancora tranquilla ma comunque con un livello di attenzione da mantenere alto nelle prossime due sfide: il Venezia, in caso di successo lunedì sera contro la Fiorentina, salirebbe a quota 29, 4 punti sotto i sardi con due giornate ancora da giocare.

La classifica aggiornata di Serie A dopo le prime due gare della 36^ giornata

Napoli 77

Inter 74

Atalanta 68

Juventus 63

Roma 63

Lazio 63

Bologna 62*

Milan 60*

Fiorentina 59

Como 48*

Torino 44

Udinese 44

Genoa 39

Cagliari 33*

Verona 32

Parma 32

Lecce 27

Venezia 26

Empoli 25

Monza 15

* una partita in più

La 36^ giornata di Serie A

Milan-Bologna 3-1

Como-Cagliari 3-1

10/05/2025 Sabato 18.00 Lazio-Juventus (DAZN)

10/05/2025 Sabato 20.45 Empoli-Parma (DAZN/SKY)

11/05/2025 Domenica 12.30 Udinese-Monza (DAZN)

11/05/2025 Domenica 15.00 Hellas Verona-Lecce (DAZN)

11/05/2025 Domenica 18.00 Torino-Inter (DAZN/SKY)

11/05/2025 Domenica 20.45 Napoli-Genoa (DAZN)

12/05/2025 Lunedì 18.30 Venezia-Fiorentina (DAZN)

12/05/2025 Lunedì 20.45 Atalanta-Roma (DAZN)