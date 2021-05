Sky - Brahim in vantaggio per una maglia da titolare. Rebic e Leao verso la panchina

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha riportati le ultime notizie da Milanello. Queste le sue parole: "Il Milan si è allenato questa mattina e subito dopo per la squadra c'è stato un liberi tutti. La squadra si ritroverà domani mattina dove verrà salutata da alcuni tifosi. L'infermeria è praticamente vuota e questo per Pioli significherà avere tante frecce nel suo arco. La formazione è ancora in fase di definizione e vedrà alcune novita sopratutto nella trequarti con Brahim, Saelemaekers e Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic. Lo spagnolo, quindi, potrebbe avere la meglio in un ballottaggio che inizialmente vedeva coinvolti Leao e Rebic. Il resto della formazione, invece, dovrebbe vedere conferme con il centrocampo a due con Kessie e Bennacere e con la difesa a quattro formata da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo davanti a Donnarumma"