Sky - Giampaolo, nessun problema per l'addio alla Samp. Entro il week-end sarà ufficiale il suo arrivo al Milan

Secondo quanto riferisce Sky, non ci saranno problemi per l'addio di Marco Giampaolo alla Sampdoria. Qualcuno potrebbe pensare che ci siano dei problemi visto che continuano a passare i giorni e la risoluzione non arriva, ma non è così perchè le parti sono già d'accordo e va solo formalizzato il tutto. Per quanto riguarda il suo arrivo al Milan, invece, l'ufficialità dovrebbe arrivare tra venerdì o il week-end.