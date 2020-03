Sky, in arrivo aumento per gli abbonati a partire dal primo maggio

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, in questi giorni alcuni clienti di Sky stanno ricevendo una e-mail in cui vengono informati di un aumento in arrivo per esigenze organizzative e amministrative. Nella comunicazione si legge: "In questi anni hai beneficiato di un prezzo dedicato del tuo abbonamento, scontato rispetto a quello di listino, fruendo di uno sconto che puoi vedere direttamente in fattura in corrispondenza della riga relativa allo sconto rispetto al listino in vigore”. La misura entrerà in vigore a partire dal 1° maggio 2020 e presenta una variazione di importo a seconda dei pacchetti sottoscritti. La variazione potrebbe essere pari a 1,10 euro al mese, mentre in altri casi potrebbe anche arrivare a quota 3,50 euro al mese. Viene riservata la possibilità di recedere l'abbonamento anticipatamente senza dover sostenere costi nè spese, inviando la relativa comunicazione con l’indicazione, come oggetto o causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”.

.

Il recesso dell’abbonamento sarà efficace entro il 30 aprile 2020. Non sarà così addebitata alcuna somma per il servizio fruito a partire dal 1° maggio 2020.