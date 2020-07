Sky - Massaggi per Calhanoglu a Milanello: le sue condizioni non preoccupano ma resta in dubbio per la Juve

Secondo quanto riferito da Sport.Sky.it, Hakan Calhanoglu, vittima di una forte contusione al polpaccio contro la Lazio, nella mattinata odierna si è sottoposto ad una seduta di massaggi. Il centrocampista turco resta in dubbio per la Juventus ma le sue condizioni fisiche non preoccupano eccessivamente. Il recupero dovrebbe avvenire quindi in tempi piuttosto brevi.