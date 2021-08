Sky - Milan, contatti in mattinata per Florenzi: ottimismo per la chiusura della trattativa

Come riportato da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, è stato ufficializzato il rientro del Milan nell'Eca. La squadra quest'oggi è stata a riposo dopo l'amichevole di sabato con il Panathinaikos e l'allenamento di scarico di ieri. Sul mercato il club vuole sistemare la situazione Florenzi. Questa mattina ci sono stati contatti indiretti per il giocatore che portano ottimismo per la chiusura della trattativa.