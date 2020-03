Sky - Milan, non c'è più dialogo tra la parte sportiva e Gazidis

In merito alla situazione societaria del Milan, Peppe Di Stefano, in collegamento a SkySport24 da Milanello, riferisce che ormai non c'è più dialogo tra la parte sportiva e Ivan Gazidis. Nessun contatto tra di loro, ognuno va avanti con il suo lavoro: l'ad milanista si trova in sede, mentre Maldini e Massara sono a Milanello per stare vicino alla squadra di Pioli e assistere all'allenamento odierno in vista del recupero contro il Genoa.