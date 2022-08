Sky - Milan, oggi Origi quasi tutto in gruppo. Ancora personalizzato per Giroud

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 nella mattinata di oggi Divock Origi ha svolto per la prima volta quasi tutto l'allenamento in gruppo: il belga ha svolto la sessione insieme ai compagni, tranne la partitella finale. È ancora in dubbio se possa essere a disposizione per la prima di campionato contro l'Udinese, ma è comunque una buona notizia.

Ancora lavoro personalizzato, come programmato, per Olivier Giroud: il rientro in gruppo del francese è previsto tra domani e giovedì. il numero 9 rossonero dovrebbe esserci per la prima di campionato di sabato.

Tonali, dopo che gli esami di ieri hanno escluso lesioni muscolari, continua con la fisioterapia: sarà valutato giorno per giorno.