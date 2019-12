Sky - Milan, per Haaland trattativa difficile e molto dispendiosa

Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport inviato a Milanello, ha parlato pochi minuti fa delle ultime notizie sul mondo Milan, sia per quanto riguarda il match di domani che riguardo le ultime notizie di mercato. Sulla questione Haaland, nome accostato al Diavolo nei giorni scorsi, Baiocchini ha fatto chiarezza parlando di trattativa difficile a causa delle eccessive richieste sia del Salisburgo che del suo agente Raiola. Queste le sue parole:

"Haaland è un giocatore che avevano considerato, per cui avevano chiesto informazioni dato che è un giocatore che piace, come piace d'altronde a molti altri club. L'affare però è troppo dispendioso per le casse del Milan, che tra l'altro è sotto l'occhio del fairplay finanziario. 30 milioni di clausola, commissioni altissime come i 15 milioni richiesti da Raiola, rendono impossibile l'affare."