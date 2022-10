Sky - Verso Dinamo Zagabria-Milan, ballottaggio De Ketelaere-Krunic: il belga è in vantaggio sul bosniaco

MilanNews.it

Come riportato da Peppe Di Stefano in collegamento su Sky Sport, salgono le quotazioni di Charles De Ketelaere per una maglia da titolare contro la Dinamo Zagabria. Il belga, al momento, è in vantaggio su Rade Krunic. Il resto della formazione, invece, è confermato: Tatarusanu in porta, Kalulu e Theo sui terzini, Gabbia e Kjaer i centrali. Tonali-Bennacer in mezzo al campo, mentre la trequartisti sarà composta da Leao sulla sinistra, il belga in mezzo e Rebic a destra. Davanti a loro Olivier Giroud.