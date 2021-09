Sky - Verso Juventus-Milan, Tomori "terzino" destro. Problemi per Maignan

Come riferito da Peppe Di Stefano poco fa su Sky Sport, ci sono diverse novità di formazione in casa Milan per il match di domani sera contro la Juventus. Infatti, Fikayo Tomori potrebbe prendere il posto di Alessandro Florenzi, non al meglio della forma, sull'out di destra. Problemi alla mano, invece, per Mike Maignan, che ha accusato un colpo in occasione del calcio di rigore di Salah.