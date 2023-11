Sky - Verso Lecce-Milan: Krunic potrebbe giocare al posto di uno tra Reijnders e Musah

Stefano Pioli, per la trasferta di sabato in casa del Lecce, confermerà in gran parte la formazione che martedì ha iniziato la partita di Champions League contro il PSG. Una novità certa sarà Samuel Chukweueze che sostituirà a destra l'infortunato Christian Pulisic, mentre in mezzo al campo Rade Krunic potrebbe giocare al posto di uno tra Tijjani Reijnders e Yunus Musah che stanno giocando sempre nelle ultime settimane. Lo riferisce Sky.