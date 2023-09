Smacco per i tifosi sardi del Milan: contro il Cagliari messi in vendita la metà dei biglietti

Il Milan mercoledì 27 settembre, alle ore 18.30, scenderà in campo all'Unipol Domus per sfidare il Cagliari in Sardegna nel turno infrasettimanale. Secondo il regolamento sulla vendita dei biglietti, la società ospitante dovrebbe garantire il 5% della capienza ai tifosi ospiti. Dunque l'impianto sardo è di 16.416 posti e dovrebbero essere previsti almeno 821 posti.

Eppure sarebbero stati messi in vendita appena la metà dei biglietti: circa 415. Uno smacco per i tanti tifosi sardi, legati ai Milan Club della Sardegna, che avrebbero l'occasione di assistere a una partita della propria squadra del cuore vicino casa.