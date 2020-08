Soli: “Roback acquisto di prospettiva. È dotato di ottimi mezzi fisici ed atletici”

In esclusiva per la redazione di Taca La Marca è intervenuto l’operatore di mercato ed esperto di calcio internazionale, in particolare di quello scandinavo, Alessandro Soli, il quale si è soffermato su Emil Roback, talento svedese e nuovo acquisto del Milan, ecco quanto raccolto:

“Emil Roback è una punta centrale classe 2003 che proviene dalle giovanili dell’Hammarby, club dove Zlatan Ibrahimovic detiene le quote di minoranza.

Il suo primo contratto da professionista lo ha firmato a gennaio scorso ed è andato in prestito all’IK Frej, squadra della terza divisione (otto presenze, un assist). Il primo impatto con il calcio professionistico non è stato esaltante, considerando che ha militato in un top team della categoria ed il livello della Division 1 è paragonabile alla nostra Serie D, ma sicuramente si rifarà, magari è stato un salto prematuro, pur considerando il fatto che in Serie A svedese giocano regolarmente calciatori 2002 e 2003, quindi non puó essere un’attenuante. In Svezia è diventato famoso per il debutto nell’Under 17 svedese: una tripletta in 18’ alla Norvegia, nel derby tutto scandinavo. Dotato di ottimi mezzi fisici ed atletici, alto più di 185 cm e con grande rapidità nei movimenti e velocità nel lungo. Destro naturale, bravo nel dribbling e nel portare il pallone nello spazio con grande velocità. Gioca da prima punta ma svaria moltissimo sul fronte offensivo partendo anche da molto dietro. A mio giudizio puó giocare anche come seconda punta, dove potrebbe rientrare spesso per il tiro e tagliare dall’esterno verso l’area, grazie al suo dinamismo offensivo e la sua abilitá palla al piede. Deve diventare più freddo sottoporta e migliorare nel gioco aereo, di certo l’età è dalla sua parte. Un acquisto di prospettiva per la primavera del Milan, che ha battuto la concorrenza di club di prima fascia europei.”