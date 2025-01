Solo la Juventus ha ottenuto più pareggi del Milan in A da novembre a oggi

Il Milan ha pareggiato tre partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio 2020. Da inizio novembre solamente la Juventus (sei) ha pareggiato più partite del Milan in Serie A (cinque su nove totali – 3V, 1P). Il Milan ha mancato il successo in entrambe le sfide stagionali contro il Cagliari in Serie A per la prima volta dal 1999/2000 (due pareggi anche in quel caso).