Solo Lukaku con Leao e Pulisic: almeno 7 gol e 8 assist in campionato per loro

Rafael Leão (7G, 8A) e Christian Pulisic (9G, 8A) sono tra i tre calciatori, con Lukaku (11G, 8A), ad avere almeno 7 gol e 8 assist in questa Serie A. I 7 gol realizzati da Leão nella Serie A 2024/25 sono arrivati sempre in trasferta, già record personale di marcature lontano da casa in una singola edizione del torneo. Lo riporta acmilan.com.

Il nuovo modulo ha aiutato

A fare la differenza, è stato, tra le altre cose, il modulo 3-4-3, che ha conferito al Milan più equilibrio in difesa e una libertà in attacco: "Quando - ha spiegato Conceicao - c'è stata la sosta, abbiamo lavorato su questo sistema. Poi non potevo cambiare perché in tanti erano tornati a due giorni dalla partita. I giocatori hanno sposato questa idea con la palla e senza palla, con i terzini più protetti. Avevo delle buone sensazioni: non sempre le dimostriamo sul campo, ma oggi sì. Poi okay: oggi sono tre punti e pensiamo già alla prossima partita. Ho visto una squadra solida, compatta, come vogliamo noi. La squadra è disponibile. Molto importante avere le settimane libere". E il modulo piace anche a Gabbia: "Mi è piaciuto molto giocare così. Il mister è stato bravo: in pochi giorni ci ha spiegato bene ciò che vuole, mi è piaciuto molto e ha funzionato questa sera. Ci ha dato solidità a noi in difesa e atutta la squadra. È stata una bella iniziativa". Ed è apprezzato anche da Leao: "Siamo più compatti, c'è un uomo più per difendere. E poi davanti siamo più liberi per attaccare. Mi trovo bene con Pulisic, con Luka Jovic e con Abraham che è entrato bene. Possiamo fare bene". Con questo modulo, aumentano gli uomini a centrocampo e si piazza un uomo in più in difesa. Forse era quello che ci voleva per questo Milan.