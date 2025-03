Sottil a MTV: "Non ero nel mio ruolo e in queste situazioni il livello di attenzione è alto"

Riccardo Sottil ai microfoni di Milan TV ha commentato il successo in rimonta dei rossoneri sul campo del Lecce. L'esterno offensivo questa sera è stato impiegato nell'inedito ruolo di esterno basso: "Non è il ruolo che ricopro sempre e quando entri in posizioni in campo che non sono tue devi avere un livello di attenzione alto. Il risultato del primo tempo era bugiardo, perché avevamo avuto un sacco di occasioni per andare in vantaggio, con due gol annullati. Penso che a questa squadra non manchi niente perché il livello tecnico e fisico sia altissimo.

Sono momenti che nel corso della stagione ci sono ed esistono, ma credo che con la reazione e le vittorie che fai come stasera ottieni lo slancio per cercare di svoltare tutte le partite".