Soulé su Allegri: "Mi ha insegnato compattezza, però è quel tipo di allenatore che lascia piena libertà in fase offensiva"

vedi letture

Intervistato questa mattina dai taccuini de Il Messagero, il numero 18 della Roma Matias Soulé ha svelato alcuni retroscena legati al suo ex allenatore, oggi al Milan, Massimiliano Allegri: "Con Allegri non ho giocato tanto ma mi sono allenato e mi teneva sempre in considerazione. Lui ad esempio mi ha insegnato la compattezza, si dice così? Non voleva che entrassero i palloni: se provi ad uscire palla al piede e questa passa al di là della linea, è capace d'impazzire anche in allenamento".

D'altra parte però, su di lui racconta anche della libertà che godeva in fase offensiva: "Allegri però è anche quel tipo di allenatore che lascia piena libertà in fase offensiva, puoi fare ciò che ti riesce meglio, come del resto fanno i grandi allenatori come lui, Ranieri, Di Francesco, Gasperini. Se fai bene la fase difensiva, il gol in qualche modo arriva, i grandi allenatori sono soprattutto quelli così".

Spazio poi a un aneddoto: "Se è vero che Allegri mi ha fatto tagliare i capelli? Sì, ero appena tornato dall'Argentina e lì era inverno. Me li ero fatti un po' crescere e tinti di biondo. Il primo giorno non mi disse niente. Poi, il giorno dopo, si arrabbiò non ricordo per cosa, e all'improvviso mi disse che dovevo tagliarmi i capelli altrimenti potevo anche non presentarmi più. Io ero piccolino, figuratevi, concluso l'allenamento sono subito corso dal barbiere".