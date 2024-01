Sportitalia - Conte vuole il Milan: ok di Ibra e Moncada, Furlani più su Motta

vedi letture

Secondo quanto riportato in esclusiva da Sportitalia attraverso le parole in diretta di Michele Criscitiello, Antonio Conte starebbe temporeggiando nel dare una risposta positiva ad Aurelio De Laurentiis e al Napoli, con cui ha avuto recentemente un secondo incontro, perché starebbe dando priorità al Milan: con le condizioni giuste, come uno stipendio tra i 6 e i 9 milioni di euro all'anno, Conte vorrebbe approdare sulla panchina rossonera.

Ibrahimovic e Moncada sarebbero concordi sul nome del tecnico salentino, mentre l'ad Giorgio Furlani spingerebbe per Thiago Motta per diversi ragionamenti riguardanti l'opzione Conte: la rilevanza del personaggio, l'ingaggio importante e la costruzione della squadra; si precisa che non ci sia assolutamente una spaccatura all'interno della dirigenza rossonera, ma che si stia semplicemente discutendo sul nome del prossimo allenatore.