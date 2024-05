Nuova regola sugli slot extra-UE in Serie A. Nella stagione 23/24 il Milan ne ha inseriti due, i numeri

vedi letture

A partire dalla prossima stagione cambierà nuovamente la regola sul tesseramento dei giocatori extracomunitari. Ogni club avrà a disposizione comunque due slot senza però l'obbligo di liberarne uno già occupato, modalità che forse avrebbe potuto fare decisamente comodo al Milan un anno fa nelle operazioni relative all'arrivo in rossonero di Samuel Chukwueze.

Il nigeriano, per l'appunto, è uno dei due slot extra-UE che il diavolo ha occupato in questa stagione, l'altro invece era Jovic. In questo discorso è inseribile anche Rade Krunic, considerato il fatto che il bosniaco ha liberato il suo slot solo dopo essersene andato al Fenerbahce nel corso dello scorso calciomercato invernale.

SLOT EXTRA-UE SERIE A 23/24: I NUMERI

Napoli: 7 extra-UE (Elmas*, Rrahmani, Osimhen, Juan Jesus, Anguissa, Kvaratskhelia, Natan, Traorè**)

Juventus: 7 extra-UE (Alex Sandro, Danilo, McKennie, Vlahkcic, Bremer, Kostic, Alcaraz**)

Lazio: 7 extra-UE (Marusic, Hysaj, Felipe Anderson, Kamenovic*, Adamonis, Castellanos, Kamada, Gonzalez)

Torino: 7 extra-UE (Vojvoda, Seck*, Radonjic*, Ilic, Milinkovic-Savic, Sazonov, Zapata, Silva)

Atalanta: 6 extra-UE (Palomino, Colley, Muriel*, Ederson, Cissé, Vlahovic V., Touré)

Udinese: 6 extra-UE (Walace, Brenner, Perez, Pereyra, Success, Abankwah**)

Cagliari: 6 extra-UE (Radunovic, Pereiro*, Luvumbo, Superman’s, Shomurodov, Mutandwa, Mina**)

Fiorentina: 6 extra-UE (Milenkovic, Kokorin*, Kouamé, Gonzalez, Dodò, Arthur, Mina*, Sene)

Frosinone: 5 extra-UE (Kvernadze, Barrenchea, Jorge, Reinier, Seck**)

Sassuolo: 5 extra-UE (Alvarez*, Ruan, Henrique, Paz, Vina*, Racic, Doig**)

Inter: 4 extra-UE (Martinez, Brazao*, Sanchez, Mkhitaryan, Buchanan**)

Genoa: 4 extra-UE (Vasquez, Galdames*, Gudmundsson, Messias, Malinovskyi)

Salernitana: 4 extra-UE (Coulibaly L., Coulibaly M., Sony, Mikael, Stewart*, Ikwuemesi)

Bologna: 4 extra-UE (Kingsley*, Barrow*, Okwonkwo*, Baldursson, Lucumì, Andy, Castro*, Ilic*, Amey*)

Lecce: 3 extra-UE (Berisha, Banda, Krstovic)

Empoli: 3 extra-UE (Ismajli, Kovalenko, Goglichidze**)

Verona: 3 extra-UE (Lazovic, Hongla*, Cabal, Hrustic*, Kallon*, Amione*, Charlys, Doig*, Mitrovic**)

Milan: 2 extra-UE (Krunic*, Chukwueze, Jovic)

Roma: 2 extra-UE (Celik, Azmoun)

Monza: 1 extra-UE (Popovic**)

*tolto a stagione in corso/calciomercato invernale

**aggiunto a stagione in corso/calciomercato invernale