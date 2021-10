SportMediaset - Giroud punta a giocare uno spezzone di partita col Verona

I colleghi di SportMediaset hanno riferito le ultime di formazione in vista di Milan-Verona di sabato sera. Claudio Raimondi ha detto: “Giroud sta meglio e punta a giocare uno spezzone di partita con il Verona, mentre per Ibrahimovic saranno decisive le prossime ore e l’allenamento di oggi pomeriggio. In ogni caso lo svedese difficilmente verrà rischiato. Più probabile vederlo con il Porto dato che in Champions League il giovane Pellegri non è stato inserito nella lista. The Hernandez, nonostante sia vaccinato, ha preso il Covid e potrebbe saltare 3-4 partite. Theo punta a rientrare contro la Roma. Ora contro il Verona al suo posto ci dovrebbe essere Ballo-Tourè, ma attenzione allo spostamento di Calabria a sinistra con l’inserimento di Kalulu. In porta, verrà schierato Tatarusanu mentre davanti Rebic sarà il titolare con Leao che agirà da trequartista sinistro”.