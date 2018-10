Sportmediaset - Inter-Milan, le ultime di formazione: Calabria in vantaggio su Abate, Candreva favorito su Politano

Sportmediaset ha dato le ultime di formazione per quanto riguarda Inter e Milan in vista del derby di Milano. Calabria sarebbe in vantaggio su Abate, anche se Gattuso sarà in dubbio fino all'ultimo perchè la presenza di Perisic potrebbe far sì che venga preferito il numero 20 rossonero. Per quanto riguarda i nerazzurri, invece, l'unico dubbio è quello relativo a Candreva-Politano, con il primo favorito, mentre Vecino non dovrebbe essere rischiato dal primo minuto.