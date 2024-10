SportMediaset - Possibile inserimento della Juventus su Theo in caso di mancato rinnovo col Milan

La situazione legata al rinnovo di Theo Hernandez è più complicata del previsto. Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Youssouf Fofana, poco più di un mese fa, Zlatan Ibrahimovic aveva rassicurato tutti dicendo che club e giocatore sapevano quello che volevano, ma ora l'impressione è che ci sia fretta, anche perché il contratto del marsigliese è in scadenza nel 2026 e c'è il rischio di svalutazione nel prossimo calciomercato estivo. La stima è tra i 45 e 50 milioni di euro, ma l'estate prossima potrebbe andare via a molto meno in caso di mancato rinnovo.

Stando poi a quanto riportato dal collega Claudio Raimondi per SportMediaset, al momento ci sono tanti club che stanno parlando con l'agente di Thoe Hernandez, Manuel Quilon, come il Bayern Monaco, che può perdere Alphonso Davies in scadenza di contratto anche lui. Non solo i bavaresi però, visto che anche il Chelsea di Enzo Maresca ed il Paris Saint Germain sarebbero in agguato.

Notizie di giornata, riporta il collega, non è da escludere una manovra di disturbo della Juventus, che al momento ha una situazione non esageratamente tecnica, perché Cambiaso piace, ma potrebbe essere migliorativa con l'innesto di Theo. Al momento non c'è un tentativo concreto, ma se non arriva nei prossimi mesi questo rinnovo la Juventus potrebbe irrompere entrando in scena.