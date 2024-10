Squalifiche e infortuni: tanti assenti nel Milan. Fonseca ne 'aggiungerà' altri, ma per scelta

Il rinvio di Bologna-Milan è stato, secondo il club rossonero, un torto grave che ha penalizzato e penalizzerà la squadra di Fonseca nel corso di questo campionato. Non si può essere in disaccordo: ad oggi, il Milan è a -8 dalla capolista Napoli con lo scontro diretto da disputare questa sera a San Siro con il timore di una distanza già siderale.

A confermare queste difficoltà anche Paulo Fonseca in conferenza stampa: "Volevamo giocare anche perchè ora abbiamo due giocatori importanti squalificati. La squadra si è allenata bene, ho fiducia in tutti i giocatori. Noi siamo in corsa per lo Scudetto. I tifosi devono crederci perchè siamo forti e siamo in crescita. Possiamo lottare per lo scudetto". Parole chiare, obiettivi chiari, ma poi ci sono da fare i fatti: se il Milan vuole lottare per lo Scudetto, deve battere il Napoli stasera.Fonseca sarà senza gli squalificati Theo Hernandez e Tijjani Reijnders: al loro posto ci saranno rispettivamente Terracciano e Loftus-Cheek. Tomori potrebbe essere panchinato: in difesa agiranno Pavlovic e Thiaw; Gabbia è infortunato. A centrocampo intoccabile Fofana, così come è intoccabile Pulisic sulla trequarti; l'americano giocherà al centro, dietro Morata: alla sua destra Chukwueze, alla sua sinistra Okafor, preferito - per la seconda volta consecutiva - a Rafael Leao.