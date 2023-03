Stadio Milan a La Maura? La protesta dei residenti: "Ci interessa preservare il parco e la nostra tranquillità"

MilanNews.it

La nuova idea del Milan di costruire da solo il proprio stadio nell'area dell'Ippodromo La Maura si dovrà scontrare con i residenti e alcuni cittadini milanesi che ieri hanno protestato contro il nuovo impianto con una catena umana di tremila persone. Lo riferisce l'edizione di Milano del Corriere della Sera che riporta anche il pensiero di alcune persone presenti ieri alla manifestazione organizzata dal consigliere comunale della Lista Sala Enrico Fedrighini insieme ai comitati di quartiere e condivisa da Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi: "Per noi è importante che La Maura resti un’area verde. Per quel che ce ne importa, il Milan e l’Inter possono tranquillamente andare a Sesto San Giovanni o comunque fuori Milano: ci interessa preservare il parco e la nostra tranquillità". E ancora: "Vivo qui da moltissimi anni e ho potuto osservare il grande lavoro fatto dai comitati per la tutela del verde.